Tote Tiere in der Tiefkühltruhe

Und plötzlich stieß ich im Dunkeln auf dieses leblose Gebiss", sagt Alexander Hengl. "Ein toter Körper lag in der Tiefkühltruhe mitten in diesem finsteren Kellerabteil und ich wusste nicht, was als Nächstes geschehen würde." Hengl ist weder Polizist noch Gerichtsmediziner. Alexander Hengl ist Lebensmittelinspektor der Gemeinde Wien. Das "leblose Gebiss", von dem er spricht, gehörte einem Schäferhund, der fein säuberlich in Plastik verpackt in einer Kühltruhe einer Wiener Pizzeria lagerte. Hengl machte den Laden sofort dicht.



Er erzählt diese Geschichte während er mit Haarnetz und weißem Kittel ausgestattet die Küche eines Chinarestaurants in Wien-Rudolfsheim inspiziert. Auf dem Herd köchelt eine süß-säuerliche Suppe. Einmal mehr öffnet er die Kühltruhe. Toter Fisch. "Nicht zu kalt, nicht zu warm. Ideale Temperatur." Frau Li, die Besitzerin des Restaurants, folgt freundlich lächelnd. "Noch was zu trinken?"



Der strenge Blick Jahr für Jahr führen Hengl und seine 79 Kollegen vom Magistrat bis zu 15.000 Lokalkontrollen in der ganzen Stadt durch. Sie schauen Haubenköchen ebenso auf die Finger wie Würstelstandlern. China-Restaurants werden inspiziert, Kebapstandln kontrolliert und Schnitzelwirte ohne Vorankündigung begutachtet.



"Im Vorjahr haben wir 9300 Proben gezogen", sagt Hengl, während er in der Küche nach Dingen sucht, die dort nicht hingehören: nach alten Fettrückständen, verdorbener Nahrung und Kakerlaken. "Wir haben 4000 Strafmandate ausgesprochen und letztlich fünf Lokale zugesperrt. Es ist nicht selten, dass ein Wirt bis zu 5000 Euro Strafe zahlen muss." Frau Lis Lächeln gefriert.



Alle zwei Jahre müssen sie und all die anderen Wiener Gastronomen mit einer Vollkontrolle rechnen - damit, dass Leute wie Hengl Töpfe, Fliesen, Elektrogeräte, Haltbarkeitsdaten und andere Dinge mehr überprüfen. "Haben Sie sicher keinen Hunger?", fragt die Chefin. Hengl schüttelt den Kopf.