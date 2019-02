Tod vor Spital: Familie erhält Abfindung

Die Familie jenes Mannes, der im vergangenen November vor dem Spital Göttlicher Heiland in Wien-Hernals an einem Herzinfarkt starb, erhält einen Abfindungsbetrag von Seiten des Krankenhauses. Das berichtet die Kronen Zeitung am Freitag. Wie hoch die Summe ist, ist nicht bekannt. Die strafrechtlichen Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung sind dennoch weiterhin am Laufen.