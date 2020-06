Tod eines Anwalts: Suche nach Millionen

Michael M. arbeitete seit Jahrzehnten in seiner Kanzlei in der Wiener City. Das Geschäft ging gut. Als "Eintreibungskanzlei" vertrat er speziell Versicherungen. Und M. ließ es sich auch gut gehen. Er besaß eine Porsche-Sammlung und nahm hin und wieder mit dem legendären "Flügeltür-Mercedes" 300 SL an Oldtimer-Rallyes teil. Er hatte eine Segelyacht im Mittelmeer, eine Wohnung in Kitzbühel und fuhr zeitweise einen Maserati.

Vor wenigen Monaten wurde M. von seiner dritten Frau geschieden. Gleichzeitig dürften ihn massive Geldprobleme geplagt haben. Sein Segelboot wurde verpfändet, die exklusive Auto-Sammlung musste er verkaufen. Auch das Haus, das er eben erst gekauft hatte, musste er wieder veräußern.

Seit M.’s Freitod durchforsten zwei Anwaltskanzleien, die als Stellvertreter bestellt wurden, die Akten auf der Suche nach dem fehlenden Geld. Doch sie haben nur begrenzten Einblick in die Finanzen. Zudem müssen rund 8000 Akten durchgearbeitet werden. Durch die Anzeige soll nun geklärt werden, ob die fehlenden Millionen vielleicht doch noch auf bisher unbekannten Konten liegen. Um die Geldflüsse nachvollziehen zu können, müssen diese Konten geöffnet werden – das geht nur auf Anordnung der Staatsanwaltschaft. Und: "Es wird geprüft, ob weitere Personen beteiligt sind", erklärt Nina Bussek von der Staatsanwaltschaft Wien.

Über die Hintergründe herrscht Rätselraten. Doch Juristenkollegen befürchten: Michael M. könnte erpresst worden sein. Wie es mit der Kanzlei weitergeht, ist noch nicht geklärt. Ein Konkurs ist wahrscheinlich.