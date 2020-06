Tod durch Liquid Ecstasy: Zwei Jahre Haft

Natalie und ihre Freundin Anna waren am frühen Morgen des 1. April 2013 gemeinsam mit Alexander S. und dessen Freund in Wien von einem Lokal in ein anderes gefahren. Unterwegs bot der 36-jährige S. seinen Mitfahrern Speed an. Dabei hatte der mehrfach Vorbestrafte unter dem Motto „Therapie statt Strafe“ nach einem Drogendelikt gerade erst einen Strafaufschub bekommen.

Auch die beiden Mädchen, die bereits reichlich Alkohol intus hatten, zogen eine Line mit (bei dieser Erörterung verlässt Natalies Vater den Verhandlungssaal). Das macht durstig. Als die Mädchen im Auto nach Abhilfe verlangten, wies Fahrer Alexander S. nach hinten, dort befinde sich etwas zu trinken. Er will dabei an einen Fruchtsaft im Tetrapack gedacht haben, die 30-jährige Anna griff aber nach einer – angeblich in einem Rucksack verstauten – Mineralwasserflasche und reichte sie Natalie. Die 27-Jährige machte einen großen Schluck und beklagte sich sofort über den „grauslichen Geschmack“. Laut der Zeugin Anna soll sich der Angeklagte erschrocken umgedreht und gefragt haben, ob sie womöglich „aus dieser Flasche“ getrunken habe.