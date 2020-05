Neun Schüsse und keine Anklage

Die 37-jährige Kerstin A. hatte am 7. März Feueralarm ausgelöst, doch es brannte nirgends. Fünf Polizisten stürmten ihre Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus, sie verschanzte sich aus Angst im Badezimmer und wollte die vermeintlichen Einbrecher mit zwei Küchenmessern vertreiben. Der Polizist Z. will (wie er später als Zeuge aussagte) beobachtet haben, wie Kerstin A. „Stichbewegungen“ gegen einen Kollegen gemacht habe und feuerte „mit akzeptabler Visierung in Körpermitte“ eine ganze Salve an Schüssen ab. Neun trafen die Frau, zwei davon laut Gutachten zu einem Zeitpunkt, als sie bereits auf dem Boden lag. Der Gerichtsmediziner leitet aus den Spuren ab, dass Kerstin A. aber auch schon bei den anderen Treffern nicht in drohender aufrechter, sondern in stark nach vorne gebeugter Haltung vor dem Beamten gestanden sein muss.

Die von Z. vorgebrachte Notwehr-Version kann mit den Ausführungen des Sachverständigen demnach nicht in Einklang gebracht werden.

Die Anklagebehörde will den Sachverhalt trotzdem nicht gerichtlich aufklären lassen und hält an der Notwehr-Variante fest. Obwohl in der Zwischenzeit ein Schöffensenat festgestellt hat, dass sich Kerstin A. in einer subjektiven Angstsituation befunden und die Beamten gar nicht hatte attackieren wollen. Ehe nämlich über das Verhalten des Polizisten entschieden wurde, betrieb die Staatsanwaltschaft schon ein Verfahren gegen das im Rollstuhl sit­zende Opfer zur Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Es endete mit dem Urteil, diese Maßnahme für eine Probezeit von fünf Jahren lediglich in den Raum zu stellen und mit der Weisung an die geistig verwirrte Frau, sich weiterhin einer Behandlung zu unterziehen.

Der Anwalt von Kerstin A., Markus Dörfler, könnte einen Antrag auf Fortführung der Ermittlungen gegen den Polizisten einbringen, den Staat aber auch ohne strafrechtliche Verfolgung des Beamten auf Schmerzensgeld klagen. Viel zu befürchten hat Polizist Z. aber nicht mehr.