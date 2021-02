Terroranschlag in Wien: Justiz ermittelt gegen Verfassungsschützer

Fest steht, dass es im Vorfeld zahlreiche Hinweise auf den späteren Attentäter gegeben hatte. Dieser hatte an einem vom BVT überwachten Islamisten-Treffen in Wien teilgenommen, von diesem gibt es sogar Fotos der Polizei. Gleichzeitig war schon vor dem Anschlag in Wien bekannt, dass der Terrorist in der Slowakei versuchte, Munition zu kaufen. Die Justiz erfuhr davon erst sieben Stunden nach dem Anschlag mit vier Toten.