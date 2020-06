Taxilizenzen angeblich illegal verkauft

In der Branche der Taxilenker brodelt das Gerücht schon seit knapp einem Jahr – bis jetzt gelang es aber nie, konkrete Beweise zu liefern. Jetzt gibt es einen Durchbruch: Am Dienstag gab die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bekannt, Ermittlungen gegen 20 Verdächtige aufgenommen zu haben.

In der Bundeshauptstadt sollen Lizenzen beziehungsweise Taxischeine verkauft worden sein. Um in Wien ein Taxi lenken zu dürfen, muss Wissen über Straßenverkehrsordnung und Ortskundigkeit vorhanden sein. Die Vermutung einiger Taxifahrer die sich bis zuletzt aus Angst vor Schikanen keiner laut aussprechen traute: Die Deutschkenntnisse einiger Kollegen sind so schlecht, dass es schier unmöglich sei, diese Lizenz machen zu können.

Um diese Hürde zu "umgehen", sollen einige Prüfer sich einfach gutes Geld bezahlen haben lassen, um den Taxischein auch ohne ausreichende Deutschkenntnisse ausstellen zu können.