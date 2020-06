Taxifahrer erschoss Räuber: Debatte über Notwehr

Herr Schramek, selbst seit 32 Jahren Taxifahrer, gab seinen Waffenschein vor 20 Jahren ab: „Eine Waffe hilft nichts. Was kannst du schon machen. Bei einem Raub ist es besser, die Losung zu verlieren, als sein Leben. Wir haben nur 150 Euro mit. Ob ein Vorfall eskaliert, hängt auch vom Lenker ab.“ Mittwoch um vier Uhr früh schlug ein weiblicher Fahrgast auf einen Taxler in Wien-Neubau ein. Der Fahrpreis war ihr zu hoch. Ein Polizist wurde ebenfalls leicht verletzt.

Update: Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat der erschossene Taxiräuber zwei weitere derartige Überfälle verübt: Am 1. Juni wie am Mittwoch in der Gemeindeaugasse und am 2. Juni in der Wohlgemuthgasse in der Donaustadt. Das ergaben Zeugenaussagen und "Sachbeweise nach kriminalistischen Ermittlungen", wie Polizeisprecher Roman Hahslinger am Donnerstag sagte. Die Obduktion des Pakistani war noch ausständig. Ob eine gerechtfertigte Notwehrsituation vorgelegen ist, muss die Staatsanwaltschaft klären.