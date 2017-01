Szenelokal Aumann wird im Frühjahr wieder eröffnet

Die Währinger können aufatmen. Das Szenelokal "Aumann" im 18. Bezirk wird voraussichtlich schon im Februar wiedereröffnet.

Wie der KURIER berichtete, musste das Bar-Restaurant am Aumannplatz, dessen Tische zum Frühstück wie zum After-Work-Cocktail stets voll besetzt waren, vergangenen Juli Konkurs anmelden. Anfangs hieß es von den alten Betreibern zwar noch , das Lokal werde weiter offen bleiben. Wenige Wochen später standen die Küchengeräte dann aber doch still. Das wird sich nun bald wieder ändern. Die Auslagen des Ecklokals sind bereits mit "Coming Soon"-Plakaten abgeklebt, damit die Arbeiten im Lokal unbeobachtet vonstattengehen können. Der Unternehmer Waldemar Benedict hat mit seiner Firma die Konkursmasse aufgekauft und wird das Lokal weiterführen. Mit der Gastronomie hat Benedict jede Menge Erfahrung. Neben der Cateringfirma "M*Eventcatering", die auch das "Austria Center" kulinarisch versorgt, betreibt Benedict das Restaurant "Marienhof" in der Josefstadt.