Szene-Gastronomen zieht es in die Parks

Im Strauß-Park will ein Wirt einen Pavillon-Biergarten eröffnen. Im Stadtpark werden jetzt schon Cocktails kredenzt – bis spät Nachts. Eingebettet zwischen alten Wohnhäusern im dicht besiedelten 7. Bezirk ist der Josef-Strauß-Park an der Kaiserstraße eine Grünoase. Gastronom Andreas Flatscher, Anrainer und Betreiber zweier Lokale im 7. Bezirk (dem Burger-Lokal " Flatscher" und seinem französischen "Bistrot"), möchte jetzt Leben in den versteckten Park bringen – in dem er den bestehenden Pavillon in einen Münchner Biergarten verwandelt. Einzig die Erlaubnis fehlt ihm, denn die Stadt hält nichts von einer kommerziellen Parknutzung.

In dem (künftig) renovierten Pavillon will Flatscher Münchner Augustiner-Bier ausschenken. Für die dazupassende Jause können Gäste aus einem kleinen Angebot wählen. Ausprobieren würde Flatscher das Projekt anfangs in den Sommermonaten. Auch Ideen für die Einhaltung der Nachtruhe hat er: Cocktail-Gutscheine für jene Gäste, die ihre gesellige Runde vom Park in eines seiner Restaurants verlegen.

Neubau-Bezirksrat Daniel Sverak (VP) begrüßt Flatschers Vorhaben: Der Park habe eine Aufwertung dringend notwendig. Seitens der Wiener Stadtgärten ist man jedoch abweisend. Grundsätzlich seien Parkanlagen frei von kommerzieller Nutzung – Luftballon-, Hundefutterverkauf oder Ähnliches – zu halten. Das Ressentiment der Stadt kann Bezirksrat Sverak wenig nachvollziehen: "Seit Jahren heißt es, dass es eine Aufwertung des Parks geben wird." Bis dato sei noch nichts geschehen.

So schnell lässt sich Flatscher von seinem Vorhaben auch nicht abbringen. Er ist von der positiven Wirkung, die so ein Biergarten auf den Park haben könnte, überzeugt. Sverak möchte nun einen Antrag auf Renovierung in der nächsten Bezirksvertretung einbringen.