Summerstage: Frankreich zu Gast am Donaukanal

Freunde des gepflegten Achterls kommen aber vor allem beim Wein(kultur) Festival von 13. Juli bis 5. August auf ihre Kosten.

An den einzelnen Terminen sind Wiener Weingüter zu Gast. Die Winzer präsentieren ihre Weine und Spitzenköche kreieren raffinierte Wein-Menüs, wahlweise vier- oder achtgängig. Dazu werden zum Teil unterhaltsame bis tiefgründige Lesungen oder Livemusik geboten.

Für die Degustationsmenüs sind Reservierungen erforderlich. Die Telefonnummern sind auf der Homepage der Summerstage zu finden.

Für Sportliche gibt’s am Donaukanalradweg von 16. Juli bis 27. August, samstags jeweils von 17 bis 20 Uhr, ein Gratis-Fahrradservice. Und natürlich darf auch König Fußball nicht fehlen: Am 14. Juli wird das kleine Finale der WM gezeigt und am 15. Juli das Endspiel.

