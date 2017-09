Sturmwarnung in Wien: Rathausplatz gesperrt

Wegen einer Sturmwarnung wird der Wiener Rathausplatz inklusive Park am Donnerstag ab 15.00 Uhr gesperrt. Der Sturm werde sehr schnell durchziehen. "Die ersten Böen werden aus dem Nichts kommen und scheinbar überraschend sein", sagte Clemens Biermair von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag der APA. Er erwarte Windspitzen von ungefähr 90 Stundenkilometer.

"Das ist eine Situation, die wir in Wien im Frühjahr und Herbst regelmäßig haben", erklärte Biermair. Behördliche Auflagen führen dazu, dass sich keiner Park aufhalten darf. Die am Rathausplatz geplante Veranstaltung "Sport in d1er Stadt" wird am Freitag und Samstag wie geplant durchgeführt. In der ersten Nachhälfte wird der Sturm wieder abflauen.

