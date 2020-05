Sturmschaden ohne Schuldige

Noch bevor es zu diesem Termin kam, sagte der Gutachter ab: Am 10. April gab es Windspitzen von mehr als 60 km/h. Das gelte als Sturm, die Versicherung sei daher nicht zur Schadensregulierung verpflichtet.



Josef Schmid ließ den Schaden privat schätzen: "Ein Spengler sagte mir, die Reparatur kostet bis zu 6000 Euro." Dann kontaktierte Schmid erneut das Stift Klosterneuburg - erst die Hausverwaltung, dann die Rechtsabteilung. Die Antwort war die gleiche wie jene der Versicherung: Der Schaden sei durch einen Sturm entstanden; das sei höhere Gewalt, und der Hausbesitzer somit nicht haftbar.



Am 10. April gab es in Wien tatsächlich Windspitzen von 65-70 km/h, bestätigt eine Mitarbeiterin der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) auf der Wiener Hohen Warte. Dies sei allerdings nicht ungewöhnlich und komme in der Bundeshauptstadt an rund 50 Tagen pro Jahr vor - also fast ein Mal pro Woche. Am Standpunkt der Versicherung und des Stifts Klosterneuburg änderte das vorerst nichts.