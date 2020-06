Stürzte Ex-Premier von der Brücke?

Bei der Polizei geht man eher von einem tragischen Unfall aus, es gibt weiterhin keinen Hinweis auf Fremdeinwirkung. "Auch ein Libyer hat das Recht auf einen natürlichen Tod", soll etwa ein Freund von Ghanem laut ORF gesagt haben. Die Behörden wollen dennoch auf Nummer sicher gehen, deshalb ermitteln weiterhin die erfahrenen "Mörderjäger" des Wiener Landeskriminalamts (gemeinsam mit dem Verfassungsschutz). Spekulationen soll kein Raum gegeben werden.

Letzte Gewissheit sollen das Endergebnis der Obduktion gegen Ende der Woche sowie der toxikologische Befund in einigen Wochen erbringen. Aus beiden Berichten soll hervorgehen, was genau zum Tod des 69-jährigen Gaddafi-Vertrauten geführt hat. Denn bis dato hat sich laut Polizeiangaben auch noch kein Zeuge gemeldet, der Ghanem am Sonntag in der Donaustadt gesehen hat. Wie berichtet, dürfte er vermutlich zwischen sechs und acht Uhr in der Früh gestorben sein.

Über den Tod der einstigen "Nummer zwei" hinter dem libyschen Diktator berichteten jedenfalls zahlreiche Medien in aller Welt: "Die Todesursache scheint geklärt, der Tod bleibt weiterhin rätselhaft", schrieb etwa der deutsche Stern. In einzelnen Internet-Blogs wird hingegen schon mit ziemlicher Sicherheit von einem Mord und einer Verschwörung ausgegangen. Schuld sind demnach offenbar die Geheimdienste. Auch eine österreichische Billigzeitung schreibt bereits von einen "Mord-Krimi".