Strenge Regeln für Mensch und Tier

Der tragische Fall von Waris C. brachte den Stein ins Rollen. Nachdem der Rottweiler einer alkoholisierten Wienerin dem einjährigen Buben tödliche Bissverletzungen zufügte, reagiert die Politik mit der mittlerweile 12. Novelle des Tierhaltegesetzes.

Sie bringt massive Verschärfungen für Mensch und Tier mit sich: So gilt für Listenhunde (siehe Kasten rechts) in der Bundeshauptstadt künftig eine generelle Maulkorb- und Leinenpflicht. Zudem wird ein Alkohollimit für Halter solcher Vierbeiner eingeführt. Die Grenze liegt analog zu Autolenkern bei 0,5 Promille. Die Maßnahmen sind Teil jenes Pakets, das die zuständige Stadträtin Ulli Sima ( SPÖ) und Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Mittwoch präsentierten.