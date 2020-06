Streit um Körberlgeld für die Wiener Rauchfangkehrer

Die Innung der Rauchfangkehrer legt die Kontrollpflicht so aus, dass eine jährliche Luftzahlmessung durchzuführen – und zu verrechnen – ist. Pro Haushalt macht das 23,07 Euro nach dem Kehrtarif aus. Die Landesinnung hat an die Hausverwaltungen Musterbriefe verschickt, die jährliche Messung vornehmen zu lassen und über die Betriebskosten abzurechnen. Der Anteil der Rauchfangkehrerkosten in den Betriebskosten steigt dadurch in manchen Wohnhäusern um bis zu 76 Prozent.

Die Hausverwaltung Wiesbauer spielt da nicht mit und hat ihren Rechtsanwalt Friedrich Petri eingeschaltet. Petri steht auf dem Standpunkt, dass lediglich eine (ohnehin bei der Hauptkehrung fällige) alljährliche Überprüfung (ohne zusätzliche Kosten) der Gasanlage durchzuführen ist. Das heißt, der Rauchfangkehrer kontrolliert, ob ein anderes Gasgerät angeschlossen, eine thermische Sanierung im Haus durchgeführt wurde oder dichtere Fenster eingebaut wurden. Die MA 68 ( Feuerwehr) gibt Petri Recht und erklärte auf seine Anfrage, dass solche neuen Umstände "ohnehin systembedingt" erkannt werden und nur in diesem Fall die Messung durchzuführen ist.

Eine Reaktion der Innung steht noch aus.