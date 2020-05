Streit um den Prater-Reaktor

Globale Sicherheit Der Wiener Forschungsreaktor wird seit mehr als 40 Jahren von der Technischen Universität ( TU) Wien betrieben. Die Forscher kooperieren mit der Internationalen Atomenergiebehörde ( IAEO), der CTBTO ( Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen) sowie mit zahlreichen Ländern wie etwa auch Großbritannien. Im Zweijahresrhythmus werden Waffeninspektoren der UNO am Standort ausgebildet. Hier in der Stadionallee gelang es Forscher auch erstmals, einen Kernwaffentest Nordkoreas wissenschaftlich nachzuweisen.



Vertragsdetails Sollten die Amerikaner den Vertrag mit Österreich nicht verlängern wollen, ist im Mai 2016 Schluss mit dem Reaktor, eine letzte Rückführung des verstrahlten Materials wäre 2019 fällig. In einem solchen Fall würde die Nuclear Assurance Company (NAC) das heikle Material in Wien auf einen Lkw verladen, nach Slowenien bringen und von dort nach Savannah River in den USA verschiffen. Das Endlager für den Atommüll befindet sich in Idaho. Vergleichbare Forschungsreaktoren stehen in Mainz, München, Helsinki, Istanbul und in Rom. Weltweit sind es knapp 40 Forschungsreaktoren.