Streit in Wien-Hernals: Autofahrer soll Taxilenker geschlagen haben

Ein Streit zwischen einem Pkw-Lenker und einem Taxifahrer in Wien ist derart eskaliert, dass es zu einem WEGA-Einsatz samt Festnahme gekommen ist: Am Dienstagabend waren die beiden in der Dornbacher Straße aneinander geraten, berichtete die Polizei. Dabei wurde der Pkw-Lenker handgreiflich und soll den Taxler sogar mit einer Schusswaffe bedroht haben. Als Passanten zu Hilfe kamen, flüchtete er. Der Mann wurde über sein Kfz-Kennzeichen ausgeforscht, so die Polizei am Mittwoch.

Die Ursache für den Streit, der sich gegen 22.00 Uhr in Hernals entzündet hatte, dürfte in einer Straßenverkehrssituation gelegen haben, sagte ein Polizei-Sprecher. Der 31 Jahre alte Pkw-Lenker soll seinen 30-jährigen Kontrahenten geschlagen und getreten haben. Kurz vor seiner Flucht mit dem eigenen Auto zog der Mann noch den Schlüssel des Taxis ab und nahm diesen mit.

Die Polizei konnte den Mann aufgrund seines Kennzeichens ausforschen. Er wurde an seiner Wohnadresse mit Unterstützung der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) festgenommen. Bei der Festnahme selbst sei keine Waffe gefunden worden.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: