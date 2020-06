Streetworker sollen Hauptbahnhof sicherer machen

Um soziale Probleme auf dem neuen Hauptbahnhof zu vermeiden, wurde am Montag ein Stützpunkt für Sozialarbeiter eröffnet. Der Standort ist zwar neu, im Einsatz ist das Personal in den knallroten Jacken aber bereits seit Herbst. In Zweierteams kümmern sie sich um Obdachlose und Alkoholkranke genauso wie um Reibereien zwischen Geschäftsleuten, Passanten und Anrainern, wie Roland Reithofer, Geschäftsführer der Suchthilfe, erklärt. 13 sam-(sozial-sicher-aktiv-mobil)-Mitarbeiter sind rund um den Verkehrsknotenpunkt unterwegs.

Sie dienen dabei nicht nur am Bahnhofsgelände selbst, sondern auch auf dem Südtiroler Platz, dem Quartier Belvedere, dem Schweizergarten oder dem Sonnwendviertel als Ansprechpartner. Sie sollen zum Beispiel helfen, wenn Leute sich von Suchtkranken bedrängt fühlen oder Menschen ohne Dach über dem Kopf Hilfe brauchen.

Die Präsenz der Streetworker erhöhe das subjektive Sicherheitsgefühl, betont Sozialstadträtin Sonja Wehsely (SP). Man habe sich entschieden, die Sozialarbeit am Hauptbahnhof schon in der Planungsphase mitzudenken – nicht zuletzt, "um nicht wie am Karlsplatz nacharbeiten zu müssen".

Die sam-Mitarbeiter sind täglich zwischen 9 und 20 Uhr – in den Sommermonaten bis 22 Uhr – unterwegs. Das Projekt wird von der städtischen Sucht- und Drogenkoordination, den Bezirken Landstraße und Favoriten sowie den ÖBB bezahlt.