Ein Zug der Straßenbahnlinie 62 ist am Donnerstag um 8.35 Uhr in der Nähe der Haltestelle Dörfelstraße in Wien-Meidling auf einen Zug der Badner Bahn aufgefahren. Fünf Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, berichtete die Rettung auf APA-Nachfrage. An beiden Zügen entstand erheblicher Sachschaden, sagte Michael Unger, Pressesprecher der Wiener Linien.

"Offenbar hat der Straßenbahnfahrer die bei der Haltestelle in einer Kurve stehende Badner Bahn nicht rechtzeitig erkannt", sagte Unger. Daher habe er auch die Geschwindigkeit nicht reduziert und sei mit rund 20 Stundenkilometern von hinten auf den Zug der Badner Bahn aufgefahren. Fünf Personen wurden laut Rettung mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Ursache des Unfalls sei bisher nicht bekannt. Der Fahrer wird noch von Polizei und Wiener Linien vernommen.

Die Züge wurden stark beschädigt, die genaue Schadenssumme könne jedoch noch nicht beziffert werden, hieß es von den Wiener Linien. Ab etwa zehn Uhr war die bis dahin unterbrochene Strecke wieder befahrbar.