Straßenbahn in Wien-Meidling entgleist: Drei Verletzte

Eine Straßenbahn der Linie 62 ist am Sonntagnachmittag in Wien-Meidling entgleist. Der Unfall passierte in der Eichenstraße Ecke Aßmayergasse. Drei Personen, darunter auch der Bimfahrer, wurden laut einer Sprecherin der Wiener Linien leicht verletzt.

Die Garnitur entgleiste kurz nach 17.00 Uhr in einer Kurve der Eichenstraße. Die Straßenbahn rammte eine Hausmauer entlang und kam zwischen Mauer und einer Laterne zu stehen. Die Oberleitung wurde beschädigt.

Die Wiener Linien richteten einen Schienenersatzverkehr zwischen dem Meidlinger Bahnhof und der Hofwiesengasse ein. Die Linie 62 fuhr nur zwischen Lainz und Wattmanngasse sowie zwischen Kärntner Ring/Oper und Eichenstraße, die Züge wurden über die Linie 18 zum Westbahnhof umgeleitet. Die Wiener Lokalbahn verkehrte nur zwischen Kärntner Ring/Oper und Wolfganggasse bzw. zwischen Schedifkaplatz und Baden. Die Wiener Linien ersuchten, auf die Linien U4, U6, 60, 62A und 63A auszuweichen.