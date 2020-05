Kleiner Strafnachlass für Küssel

Immerhin hatte die Homepage zur Gewalt gegen Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und andere aufgerufen (siehe Zusatzbericht rechts). Ob Küssel – seit bald drei Jahren in U-Haft – persönlich noch anziehend wirkt? Sein 90-jähriger ehemaliger Verteidiger, der einschlägig bekannte Herbert Schaller, kam am Stock in den Justizpalast. Und ein paar kurzgeschorene Küssel-Fans stießen mit einem Kamerateam zusammen. Einer brüllte aus dem Publikum „Nein“, als die Vorsitzende die Angeklagten fragte, ob sie das Urteil verstanden hätten.