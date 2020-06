„Stinky’s Best“ fegte Gymnasium leer

„Stinky’s Best“ hielt, was die Packung versprach – nämlich: „Schlimmer stinken geht nicht.“ 530 Schüler mussten das Schulgebäude verlassen. 14 Schüler und ein Erwachsener wurden von der Berufsrettung versorgt. Sie klagten über Übelkeit und brennende Augen. Zwei Jugendliche, 13 und 14 Jahre alt, wurden sogar ins Spital gebracht.

Eigentlich wollten die Burschen die Stinkbombe im Freien ausprobieren. Doch die Versuchung dürfte zu groß gewesen sein – einer warf sie noch in der Garderobe auf den Boden. Der Geruch entfaltete sich in wenigen Sekunden. „Sie wussten nicht, was sie da anrichten“, meint die Direktorin. „Aber ich bin froh, dass wir das so schnell klären konnten.“ Den ausgeforschten Schülern, 13 und 14 Jahre alt, drohen schulische Konsequenzen. Und möglicherweise auch finanzielle – Rettung, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.