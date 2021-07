Start frei für drei Tage Party auf der Insel

Radio Wien/Ö3-Bühne

Mit seinen Gute-Laune-Liedern wird der deutsche Sänger Andreas Bourani heute, Freitag, dem Publikum ab 23.10 Uhr einheizen. Headlinerin am Samstag ist Pop-Sängerin Anastacia. Ab 22.30 Uhr wird sie mit ihrer souligen Stimme Highlights aus ihrem neuen Album „Ressurection“ zum Besten geben. Den Abschluss am Sonntag bietet ein heimischer Popstar: Ab 22.40 Uhr singt Christina Stürmer Hits wie „Millionen Lichter“ oder „Ich lebe“.

FM4-Bühne

Der erste Tag steht auf der FM4-Bühne im Zeichen von Rap und Hip Hop. Headliner ist um 22.45 Uhr Rapper Nazar. Am Samstag wird es auf und vor der Bühne jede Menge „Amore“ geben. Die österreichische Erfolgsband Wanda wird das Publikum mit „ Bologna“ oder „Auseinandergehen ist schwer“ begeistern. Technobeats gemischt mit melodischen Elementen wird es Sonntagabend von Fritz Kalkbrenner zu hören geben.

Ö1-Bühne

In seinem 25. Programm beschäftigt sich Lukas Resetarits mit dem Schmäh. Erkenntnisse darüber gibt er am Freitag ab 20.30 Uhr preis. Die richtige Antwort auf „How do you do“ (nämlich: „Yes he do“) gibt es am Samstag ab 21 Uhr von 5/8erl in Ehr’n zu hören. Kabarettistin Andrea Händler ist am Sonntag ab 18.15 Uhr dann am „Ausrasten“. Bei einer Reise ins wilde Absurdistan liegen die Nerven blank.

Schlager-und-Oldies-Insel

Mit „Hey Baby“ oder „Anton aus Tirol“ ist

DJ Ötzi zu einem der erfolgreichsten Tiroler geworden. Wer dazu schunkeln möchte, kann das am Freitag ab 23 Uhr. Ein stimmliches Feuerwerk gibt es am Samstag ab 21.15 Uhr, wenn Jazz Gitti die Bühne betritt und die Gäste mit „Hoppala“ oder „A Wunder“ zum Mitsingen einlädt. Mittanzen kann man am Sonntag, wenn um 21.30 Uhr das Kärntner Nockalm Quintett auftritt.