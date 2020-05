Städtetourismus kennt keine Krise

Usuzaka Fumio: Ich lebe seit einem Jahr in Newcastle in England und bin jetzt zum ersten Mal hier. In Europa kann man die Geschichte hautnah erleben. Wenn ich in die Zukunft blicken will, fahre ich nach Istanbul oder China. Scherz beiseite: Wien ist wunderbar.



Ojoko Takeshi: Es wundert mich, dass noch immer so viele Japaner verreisen. Immerhin hat sich die Lage nach Fukushima noch nicht völlig beruhigt. Ich verstehe aber, dass viele nach Wien kommen. Es ist schön hier. Ihr habt zwar kein Meer, dafür aber die Donau.



Kazuya Kobayashi: In Europa war ich schon oft, in Wien bin ich aber zum ersten Mal. Es ist so anders als in Japan - unsere Heimat muss sich jetzt noch vom Schock nach Fukushima erholen. Hier in Wien lässt es sich gut auf den Spuren der Habsburger wandeln.



Yukari Kobayashi: Ich bin zum ersten Mal in Wien und möchte irgendwann wiederkommen. Ich spiele Geige und daher ist Wien für mich natürlich auch in musikalischer Hinsicht ideal. Ein Ort, an dem auch Mozart schon war. Aber auch shoppen kann man hier sehr gut.