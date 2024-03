Stadtrechnungshof: Gemeindebauprojekt geprüft

In der ersten Verfahrensstufe („Betreuungsdienstleistung“) hatten sich zwar rund 20 interessierte Unternehmen die Teilnahmeunterlagen zusenden lassen, letztlich gab jedoch nur die GESIBA einen Teilnahmeantrag ab. In der zweiten Stufe („Planungs- und Betreuungsleistung“) gab es 30 Interessenten, aber wieder nur einen Teilnahmeantrag – die GESIBA.

Das Projekt wurde 2015 von der WIGEBA, eine Enkeltochter von GESIBA und Wiener Wohnen, ausgeschrieben; mit der Abwicklung der Ausschreibung beauftragte sie eine unabhängige Anwaltskanzlei - „auch aus der Überlegung, dass sich die GESIBA als Bieterin am Vergabeverfahren beteiligen sollte“, wie es im RH-Bericht heißt. Tatsächlich war es nur die GESIBA, die sich am Vergabeverfahren beteiligte. „Die WIGEBA erklärte gegenüber dem StRH Wien, dass sie keine Schritte getätigt sowie keinerlei Informationen im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren erlangt hatte, die zu einem möglichen Wettbewerbsvorteil für die GESIBA geführt hätten“, heißt es im Bericht. Der Stadtrechnungshof weist in diesem Zusammenhang allerdings „auf die Personenidentität der Geschäftsführung bzw. des Vorstandes sowie der Prokuristin bzw. der Prokuristen der WIGEBA und der GESIBA“ hin.

Der Rechnungshof kritisiert in diesem Zusammenhang, dass die Architekturleistungen nicht gesondert ausgeschrieben wurden; dies hätte „den potenziellen Bieterinnen- bzw. Bieterkreis deutlich vergrößert“. Fazit: „Die Kombination aus Ingenieurleistungen sowie Leistungen der Hausbetreuung und Hausverwaltung war sichtlich so spezifisch gehalten, dass sich außer der GESIBA keine andere Bieterin bzw. kein anderer Bieter am Vergabeverfahren für die Rahmenvereinbarung ,WIGEBA Planungs- und Betreuungsleistung‘ beteiligt hatte. Der StRH Wien sah in dieser unkonventionellen Vorgehensweise zwar keinen augenscheinlichen Widerspruch zum Bundesvergabegesetz, allerdings wurde aus seiner Sicht der potenzielle Bieterkreis und somit der Wettbewerb eingeschränkt.“

Auch Baumängel werden im Bericht erwähnt. Sowohl in der Fundamentplatte als auch in den Balkonen zeigten sich Risse im Beton, die nachträglich saniert werden mussten. Bei einer Überprüfung durch den Rechnungshof im Jahr 2023 wurden keine Schäden mehr festgestellt. Umstritten sind Form und Höhe der Schadensabgeltung. Die Schadenshöhe belief sich in Summer auf 99.769 Euro; warum WIGEBA von den betreffenden Unternehmen jedoch nur 65.115 Euro einforderte, kann der RH „nicht nachvollziehen“. Die WIGEBA konnte das zumindest teilweise erklären. „Unabhängig von der Klärung des Verschuldens sei am 21. Juni 2021 bei einer Besprechung mit allen Beteiligten vereinbart worden die Schadenssumme zu dritteln. Die anteiligen Kosten der WIGEBA würden sich auf 19.782,68 EUR belaufen.“