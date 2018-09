Stadt wird Verkauf von Sozialwohnungen nicht genehmigen

Wie es jetzt weitergeht, ist noch offen: Hosp hat bereits angekündigt, im Falle eines Vetos der Stadt den Instanzenzug auszuschöpfen. Stefan Gregorich, einer der früheren Eigentümer und nun Aufsichtsratsvorsitzender in der GFW will das allerdings nicht: „Da kommt am Ende nur Schaden für alle Beteiligten heraus“, hatte er zuletzt betont.

Die Frage der Rückerstattung des Kaufpreises könnte hingegen im Extremfall die Gerichte beschäftigen.