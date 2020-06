Sprechstunde mit Wiens Patientenanwältin

Es hätte ein Routine-Eingriff werden sollen. Doch für Anna R. (Name geändert) endete er in einem Albtraum, der nicht mehr enden wollte.

Dabei begann alles noch recht harmlos: Vor einigen Monaten musste der 50-jährigen Wienerin eine Zyste am Eierstock entfernt werden. An sich ein alltäg­licher Eingriff. Während der Operation in einem privaten Wiener Spital kam es allerdings zu einer folgenschweren Komplikation: Der Dünndarm der Patientin wurde verletzt.

Die Ärzte reagierten zwar prompt und vernähten die Wunde, doch zwei Tage nach der Operation klagte die Patientin über starke Schmerzen: Eine Naht war aufgegangen. Sofort wurde Frau R. wieder in den OP-Saal geschoben. Sie erhielt einen künstlichen Darm­ausgang und musste zwei Wochen lang in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden.