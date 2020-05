Spielsüchtiger Betriebsrat zweigte 885.000 Euro ab

Erich K. hat ein Alkoholproblem. Das war seit Jahren in seiner Firma „ Wien Work“ bekannt. Doch der Bilanzbuchhalter war gleichzeitig Betriebsratsvorsitzender. Bemühungen, ihn zu einer Therapie zu schicken, fruchteten nicht. Da wusste das Unternehmen allerdings noch nicht, dass Erich K. auch spielsüchtig war. Das nötige Geld zweigte er aus der Firma ab. Unterm Strich waren das 885.348,08 Euro. Besonders schmerzlich: Erich K. nahm das Geld von einem Unternehmen, das speziell Jugendliche mit Behinderungen ins Arbeitsleben integriert.

Mittwochvormittag wurde Kassasturz gemacht – am Landesgericht Wien. Der Angeklagte ist voll geständig. „Das tut mir irrsinnig leid. Ich hab’ das Vertrauen der Kollegenschaft missbraucht und so viel Schaden angerichtet“, sagt der 51-Jährige zerknirscht. Nachsatz: „Auch in meiner Familie.“