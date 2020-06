Spielautomaten auf dem VfGH-Prüfstand

„Wenn ich will, dass das Geld in die Karibik geht, erlaube ich wenige Automaten“, argumentiert Kafka mit Blick auf illegales Glücksspiel im Internet, von dem der Fiskus nichts sieht.

Ebenso für rechtlich unzulässig halten die Antragsteller die unterschiedlichen Übergangsfristen vom alten „kleinen Glücksspiel“ zur neuen Regelung. Für die Steiermark, eines der Bundesländer, in denen das Automatenspiel schon vor der GSpG-Novelle legal war, ist die Frist nämlich bis Ende 2015 festgesetzt, für die anderen „Erlaubnisbundesländer“ aber schon mit Ende 2014. „Die Begründung, dass an einem Stichtag in der Steiermark doppelt so viele Geräte gestanden sind wie in anderen Bundesländern, ist nicht ausreichend“, meint Kafka. „Selbst wenn es eine ausreichende Begründung gewesen wäre, hätte man dafür eine Genehmigung der EU-Kommission einholen müssen.“ Das wurde aber nicht gemacht.

Die Verhandlung am Montag wird in der Branche mit Spannung erwartet. Schließlich geht es um viel Geld. Die Automatenbetreiber setzen in Wien weit über 100 Millionen Euro um, die Stadt Wien lukrierte daraus rund 55 Millionen Euro an Steuern im Jahr.

Besonders betroffen ist Novomatic, der niederösterreichische Konzern hat in seinen Admiral-Salons rund 1500 Geräte stehen, die seit Jahresbeginn stillstehen. Kleinere Betreiber sehen sich überhaupt in ihrer Existenz bedroht.

Befürworter des Verbots argumentieren wiederum mit den volkswirtschaftlichen Kosten und dem menschlichen Leid, das Spielsucht langfristig verursacht. Großteils würden die einarmigen Banditen nämlich von sozial ohnehin schon unterprivilegierten Menschen gefüttert, die dadurch in die Schuldenfalle getrieben würden. Nicht umsonst stünden gerade in Bezirken mit hohem Migrantenanteil besonders viele Zockerbuden.