Sonntagsöffnung: Urabstimmung beginnt

Die im vergangenen Jahr von Kammerpräsident Walter Ruck initiierte Abstimmung ergab eine Mehrheit von 72,6 Prozent für eine Tourismuszone. Die Gewerkschaft bekrittelt jedoch die Wahlbeteiligung, die 16 Prozent betrug. Das sei weit entfernt von einer „klaren Mehrheit“, wird in dem Brief an die Handelsangestellten festgehalten. „Wir erhoffen uns jedenfalls eine höhere Beteiligung“, hofft Teiber auf regen Zuspruch.

Das Ergebnis der Urabstimmung soll als Basis für die Verhandlungen mit der Wirtschaftskammer dienen. „Wir wollen uns dem Gespräch nicht ganz verschließen“, versicherte Teiber. Man müsse aber jedenfalls das ernst nehmen, was die Betroffenen denken. Dass diese für Sonntagsarbeit votieren, wird von der GPA-djp jedoch bezweifelt. Teiber erinnerte an die bereits im Herbst durchgeführte persönliche Befragung von Handelsmitarbeitern in der Wiener Innenstadt. Rund 94 Prozent hatten die Öffnungspläne damals abgelehnt.

Sollte es zu keinem Kompromiss zwischen Kammer und Gewerkschaft kommen, dürfte auch das Thema Tourismuszone wieder ad acta gelegt werden. Denn Bürgermeister Michael Häupl ( SPÖ), der eine solche Zone formal einrichten müsste, hat stets betont, dass er nur bei einer Sozialpartnereinigung aktiv werden würde.