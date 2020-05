Mit Klappstuhl, Wein und Picknickdecke

Zum zwölften Mal gaben die Wiener Philharmoniker dort ihr " Sommernachtskonzert " – diesmal bei fast untypischen milden Temperaturen und nur vereinzelten Regentropfen. Adela ist jedenfalls begeistert – obwohl sie von ihrem Standpunkt ganz hinten vor dem Schloss kaum etwas sehen kann. Aber das macht nichts. Die Musik kann sie auch so hören und es geht sowieso um die Stimmung.

Pärchen mit Picknickdecke und Schirm, grauhaarige Damen mit Campingstuhl und Teenager mit Bierdosen. Zigtausende Menschen pilgerten Donnerstagnachmittag in den Schönbrunner Schlosspark.