Skurriler Streit um Schulkiosk

Da ist was schiefgelaufen", räumt der Sprecher der Magistratsabteilung 28 im KURIER-Gespräch ein. Nachsatz: "Wir wissen nur noch nicht, was es war. Wir prüfen das."

Was ist passiert? Im November schickte das Magistrat der Kioskbetreiberin Christine Kientzl-Haas einen schmalen Brief. "Darin steht, dass mir vier Wochen bleiben, um den Kiosk zu räumen." Nach 14 ruhigen Jahren wollten die Beamten plötzlich festgestellt haben, dass die von ihnen einst ausgestellte Konzession nicht rechtens ist. Der Favoritner Kiosk stehe nicht auf öffentlichem, sondern auf privatem Grund und muss weg.

Die Wienerin protestierte, forderte Schadensersatz und kontaktierte vorige Woche den KURIER. "Ich soll hier für einen Fehler büßen, für den ich nichts kann. Ich habe 300.000 Schilling investiert." Unterstützung kam auch von Schülern, die bei Kientzl-Haas stets Wurstsemmerln, Kirschsaft und Haribo-Packerln kauften.