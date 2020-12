Simmering: Vom Gemüsegarten ins Bezirksamt

Er tritt damit die Nachfolge von Paul Stadler (FPÖ) an, der 2015 zum Entsetzen der Genossen den seit jeher rot dominierten Bezirk erobern konnte. Am 11. Oktober konnte die SPÖ diese Scharte auswetzen und landete wieder auf Platz eins. Unter tatkräftiger Mithilfe der FPÖ allerdings, die nach Ibiza- und Spendenskandal in Simmering wie in ganz Wien herbe Verluste einstecken musste. Dessen ist man sich auch in der SPÖ bewusst, wie man hinter vorgehaltener Hand hört.

Keine allzu leichten Voraussetzungen also für den begeisterten Fußball-Fan, der früher selbst in Kaiserebersdorf als Tormann spielte. Schließlich war der hemdsärmelige Stadler in der Bevölkerung recht beliebt: In Sachen Bürgernähe will es Steinhart seinem Vorgänger zumindest gleichtun. Auf dem Plakat vor dem Amtshaus, auf dem er den Simmeringern frohe Weihnachten wünscht, steht daher seine Handy-Nummer, unter der er für die Bürger erreichbar ist.