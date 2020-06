Sicherheitslandung wegen Fehler am Triebwerk

Eine aus New York Richtung Wien fliegende Maschine der Austrian Airlines ist Sonntagfrüh außerplanmäßig in Frankfurt am Main gelandet: Die Crew habe Vibrationen am rechten Triebwerk festgestellt und sich deswegen zu einer Sicherheitslandung entschlossen, sagt AUA-Sprecher Peter Hödl. Diese verlief "völlig problemlos", betont er. Die Boeing 777-200ER mit der Kennung OE-LPC wird nun untersucht.

Rund 100 der mehr als 300 Fluggäste wären laut Hödl in Wien ohnehin auf andere Flüge umgestiegen. Sie wurden von Frankfurt aus zu ihren eigentlichen Reisezielen umgebucht. Weitere 170 Personen mit Enddestination Wien und 30 mit Anschlussflügen mussten einige Stunden auf Ersatzflüge warten.