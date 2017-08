Der Kriminalfall ließ die Wogen ungewöhnlich heftig hochgehen und spielte bis in die Politik hinein. Beim Donauinselfest im Juni soll ein 18-jähriger Afghane versucht haben, eine 21-jährige Besucherin zu vergewaltigen. Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in Zivil schritten rechtzeitig ein und nahmen den Burschen fest. Die Staatsanwaltschaft stellte keinen Haftantrag.

Dass der Verdächtige auf freiem Fuß blieb, führte zu einer Entrüstung in Medien und sozialen Netzwerken. So auch bei einem Krankentransport-Fahrer, der in Uniform in einem Video auf Facebook postete: "Wie kann das sein, dass ein afghanischer Flüchtling am Donauinselfest ein Mädel vergewaltigt und dann freigelassen wird?" Er wurde entlassen, woraufhin ihn FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Bundeskanzler Christian Kern einluden und ihm Hilfe zusagten.

In Rekordzeit brachte die Staatsanwaltschaft zwei Tage nach dem Vorfall Anklage gegen den Afghanen ein und ließ ihn in U-Haft nehmen. Für eine kontradiktorische (abgeschiedene und auf Video aufgezeichnete) Vernehmung des Opfers, einer Erasmus-Studentin aus der Slowakei, war offenbar keine Zeit mehr. Deshalb muss demnächst eine Vernehmung via Video-Konferenz erfolgen.

Freizügig

Beim Prozessauftakt am Dienstag im Grauen Haus behauptete der mittlerweile 19-jährige Afghane, die Studentin habe sich ihm gegenüber "freizügig" verhalten: "Sie hat mich bereitwillig geküsst und nahm keinen Abstand zu mir." Seine Verteidigerin Alexia Stuefer ergänzte: Der Angeklagte und die Studentin hätten "da vorne herumgetanzt" und wären sich dabei "körperlich nahegekommen." Das sei durchaus erwünscht, "sonst geht man in die Oper."