Ermittlungen gegen erpressten Messdiener

Die Treffen fanden in der Sakristei statt. Für die sexuellen Dienstleistungen erhielten die Burschen anfangs ein aufgebessertes Taschengeld. Doch dabei blieb es nicht. Denn die jungen Männer nutzten die Geschehnisse, um den Messdiener zu erpressen. Anfangs ging er auf die Geldforderungen ein. Mehrere Tausend Euro Schweigegeld erhielten die beiden. Zuletzt hatten sie 10.000 Euro gefordert. Geld, das Z. nicht hatte.

Am vereinbarten Treffpunkt, einem belebten Platz in Wien, wartete am Dienstag nicht der Messdiener, sondern die WEGA. Die Burschen wurden mitgenommen und einvernommen. Das Geld hätten sie in Gewand investiert und beim Fortgehen ausgegeben, erklärten beide. Sie wurden auf freiem Fuß wegen des Vorwurfs der schweren Erpressung angezeigt.