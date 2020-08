Serien-Dreh verwandelte Otto-Wagner-Platz in ein Schlachtfeld

Dabei ist es ein richtiger. Oder besser gesagt eine Serie, die gerade in Wien gedreht wird: "Ich und die Anderen" unter der Regie von David Schalko.

Wie im Krieg

Der Grund, warum die Bewohner des Grätzels beim Otto-Wagner-Platz schon vor Tagen per Aushang von der Produktionsfirma Superfilm gebeten worden waren, in unmittelbarer Nähe des Drehbereichs Fenster und Türen geschlossen zu halten, war, falsche Feueralarme zu vermeiden. In der Szene, die am Mittwoch auf dem Programm stand, wurde nämlich ein Kriegszustand nachgestellt: Mit brennenden Autos und viel Kunstnebel.

Im Park vor der Nationalbank wurden dafür Dutzende Gasbehälter gelagert.