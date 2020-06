Sensationsfund auf jüdischem Friedhof

In den nächsten Jahren werden die Steine restauriert und wieder an ihrem ursprünglichen Platz aufgestellt. So soll der Friedhof sein ursprüngliches Gesicht wiederbekommen. „Der Friedhof ist von enormem historischen Wert“, sagt Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. „In seiner Bedeutung steht er sogar in Konkurrenz mit dem jüdischen Friedhof in Prag.“ Er kann sich gut vorstellen, dass die Seegasse künftig ein interessantes Ziel für Touristen wird.