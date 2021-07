Schweizerhaus: "Den Tausender investieren wir in Bier"

Leopoldstadt

FürHora, Bezirks-Chef in der, bedeutet die Eröffnung desund somit auch der offizielle Saisonstart des Wurstelpraters das Ende des Winters. "Das hat Tradition. Der Besuch imist ein Frühlingssignal. Ich kann nur allen empfehlen: ,Kommt’s in dieund fühlt euch wohl‘." Auf die Frage, ob die Steuerreform tatsächlich der große Wurf ist, lässt SP-Politikerkeine Zweifel aufkommen: "Ich hatte zum Schluss so meine Zweifel. Aber jetzt muss man den Verhandlern gratulieren."

Etwa 700.000 Gäste bewirtet das Schweizerhaus jede Saison. Für den Chef, Karl Kolarik ist Expansion gar nicht (mehr) so wichtig: "Unsere Flächen sind begrenzt. Aber wir versuchen, die Qualität immer wieder zu steigern." So wurde für 2015 an der Stelzen-Rezeptur gearbeitet und Kaffee bekommt im Biergarten einen höheren Stellenwert. Ein Großteil der Belegschaft besuchte Kaffee-Seminare. Und damit die Köche mit den Bestellungen nachkommen, wurde der Küchentrakt renoviert.