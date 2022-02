Schwangere auf dem Weg ins Spital bei Verkehrsunfall in Wien beteiligt

In der Nacht auf Freitag war eine f√ľnfk√∂pfige Familie mit einer schwangeren Frau am Weg ins Krankenhaus, da die Fruchtblase der 40-j√§hrigen Mutter geplatzt war. Auf der Kreuzung zum W√§hringer G√ľrtel in Wien-Alsergrund prallte das Auto der Familie mit einem zweiten Fahrzeug zusammen und fuhr dann gegen einen Ampelmasten.

Laut Berufsrettung wurde die schwangere Frau beim Unfall nicht verletzt und war beim Eintreffen der Einsatzkr√§fte bereits wieder am Weg ins Spital. Vor Ort mussten ihr ein Jahr j√ľngerer Ehemann sowie die drei gemeinsamen Kinder notfallmedizinisch erstversorgt und ins Spital gebracht. Die vier Personen erlitten zum Teil leichte Prellungen, so Sprecher Daniel Melcher.

Nach einer Erstbegutachtung verweigerten der Lenker sowie die Beifahrern des zweiten Fahrzeugs eine weitere Versorgung durch die Rettungsteams.

