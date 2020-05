Schuleinschreibung: "Ein spätes Julikind"

Füüünf, seeechs, aaaacht“ – beim Zählen der kleinen Herzen in der Dose tut sich Eray sichtlich schwer. Im Herbst soll er die erste Klasse der Volksschule Wichtelgasse in Hernals besuchen und absolviert gerade mit zwei anderen Kindern im Büro von Direktorin Eva Mader die Schuleinschreibung. Beginnend mit gestern werden noch 80 Kinder bis 25. Jänner allein an dieser Schule den etwa einstündigen Test durchlaufen.

Bei der diesjährigen Einschreibung soll noch stärker als bisher auf die Deutschkenntnisse geachtet werden, kündigte zuletzt Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl an. Das bedeutet: Wer die Sprache nicht ausreichend beherrscht, wird in einer Vorschulklasse speziell gefördert.

Was in Wien derzeit bereits an vielen Schulen Praxis ist, will Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz auf ganz Österreich ausweiten. Kritiker warnen allerdings, dass man so Gettoklassen schaffe.

Es gibt keine klaren Regeln, wie die Tests im Detail abzulaufen haben. Das liegt in der Praxis im Ermessen der Direktorin. Mader lässt Eray, Sarah und Yosef zunächst etwas zeichnen und ihren Namen schreiben. Eray zeichnet seinen Bruder. „Wie alt ist er?“, fragt die Direktorin. „Eins“, antwortet der Fünfjährige verlegen, der zu Hause laut seiner Mutter Türkisch spricht.

Doch bei ihm ist nicht allein die Sprache das Problem: Auch beim Würfelspiel, bei dem sich die Kinder entsprechend der gewürfelten Zahl der Reihe nach aufstellen müssen, wirkt er abwesend und rotiert teilnahmslos mit den Schultern hin- und her. Am Schreibtisch sitzt Maders Kollegin und füllt die Testunterlagen aus.