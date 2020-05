Schuldspruch für Todeslenker

Er blieb zwar kurz stehen, stieg aber in sein Auto und flüchtete, als sich ein zweiter Wagen näherte. Zwei Tage später machte ihn die Polizei ausfindig. Seinen beschädigten Wagen hatte der Mann in seiner Scheune versteckt. F. leugnete zunächst jeden Zusammenhang mit dem Unfall und gestand erst, als der Druck auf ihn wuchs.



Im Prozess gab er zu, gefahren zu sein, er will aber nicht betrunken gewesen sein. "Laut Zeugen hatte der Mann aber mindestens fünf Bier intus", sagte der Staatsanwalt. Das bestreitet der Angeklagte vehement. Er räumt ein Bier am Nachmittag und zwei weitere gut zwei Stunden vor dem Unfall ein. Obwohl eine Alkoholisierung nicht mehr nachweisbar war, wurde er am Mittwoch in Salzburg wegen fahrlässiger Tötung zu neun Monaten Haft verurteilt, drei davon unbedingt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.