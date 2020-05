Schönstes Foto in Neubau

Den öffentlichen Raum entdecken und festhalten: So lautet das Motto des Fotowettbewerbs „Image 1070“. Noch bis zum 20. Jänner 2012 sind ambitionierte Fotografen aufgerufen, ihre Werke in den drei Kategorien „Porträt“, „öffentlicher Raum“ und „Generationen“ auf www.kulturgemeinde.at hochzuladen.

Die besten Fotos werden dann ab dem 27. Jänner in der renommierten Foto-Galerie Westlicht prämiert und ausgestellt. Für Jugendliche in Neubau gibt es auch Workshops in Schulen, wo Profis den Nachwuchsfotografen die entscheidenden Tipps für das perfekten Foto geben.

Anmeldung auf www.kulturgemeinde.at