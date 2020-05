Operation „Fake“ gegen Fälscherbande in der EU

Im Zuge einer europaweiten Aktion gegen eine Gruppe mutmaßlicher Schlepper und Dokumentenfälscher gab es auch in Österreich Festnahmen. Bei der von Europol koordinierten Operation „Fake“ ging es darum, einer von Tschechien aus operierenden Bande das Handwerk zu legen. Neben den Festnahmen wurden 13 Hausdurchsuchungen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol durchgeführt, berichtete Mario Hejl vom Bundeskriminalamt.

Vier der fünf (in Wien, Niederösterreich und Linz) Festgenommenen hielten sich mit den gefälschten Dokumenten illegal in Österreich auf. Der fünfte wurde als mutmaßlicher Beitragstäter festgenommen. Sichergestellt wurde auch eine Walther-Pistole.

Die Aktion lief bereits seit mehreren Monaten neben Österreich und Tschechien in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Hierzulande war die Soko Schlepperei Nord zuständig. Die Bande soll in Prag gestohlene tschechische Reisedokumente verfälscht haben. Diese wurden in weiterer Folge in Paketen in andere europäische Staaten verschickt und weiterverkauft, um so Personen vor allem aus Armenien und Georgien eine rechtswidrige Einreise in den EU-Raum zu ermöglichen.

Für die Herstellung eines Dokumentensatzes bestehend aus Reisepass, Identitätskarte und Führerschein wurden von den Fälschern 1200 Euro verlangt.