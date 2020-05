Schlemmen und genießen im Grünen

Bei der Crêperie an der Alten Donau brechen Verliebte zum Mondschein-Picknick auf. Der Korb ist mit einer Flasche Prosecco und leckeren Baguettes gefüllt. Als Dessert ist frisches Obst eingepackt. Zur Auswahl stehen Tret- und Ruderboot oder auch Elektroboote.

La Crêperie (22., An der Oberen Alten Donau 6), 17 bis 20 oder 20 bis 23 Uhr, Ruder- oder Tretboot 45 € (für 2 Personen), Elektroboot 60 €, Reservierung: 01/270 31 00, www.lacreperie.at



Ein Geheimtipp für kurzentschlossene Picknicker ist das Restaurant in der Hermesvilla im Lainzer Tiergarten. Hier bekommt man prall gefüllte Picknickkörbe auch ohne Anmeldung. Angeboten wird der Hermesvilla-Korb mit Vorspeisen, Hauptspeisen und Nachspeisen. Wer mag, kann sich den Inhalt des Korbes auch selbst zusammenstellen.

Restaurant in der Hermesvilla (13., einen Kilometer vom Lainzer Tor), 9 bis 18 Uhr, Hermesvilla-Korb 27 € pro Person, www.hermesvilla.at



Bei der Hütte am Weg am Kahlenberg geht es in Sachen Picknick ebenfalls recht unkompliziert zu: Jeden Sonntag wird dort ein kleiner Markt mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten aufgebaut. Picknicker schnappen sich einfach einen Korb und lassen sich einpacken, was ihnen gefällt.

Hütte am Weg (19., Josefsdorf 47), Mo, Do, Fr bis Sa. 10 bis 22 Uhr, So. 10 bis 19 Uhr, 01/320 39 75



Auf dem grünen Areal der Villa Aurora auf dem Wilhelminenberg lässt es sich ebenfalls schön picknicken. Feinschmecker haben die Qual der Wahl zwischen Nobel-, Schäfer- und Schiffspicknick. Die Körbe müssen allerdings ein paar Tage vorher bestellt werden.

Villa Aurora (16., Wilhelminenstraße 237), tgl. 10 bis 24 Uhr. 98 € pro Korb,

Reservierung unter: 01/489 33 33