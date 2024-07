ÖBB verstärken Schienenersatzverkehr in Wien: Direktbusse ab 29. Juli

Verdichtete Intervalle

Nachdem man bereits in den ersten Tagen die Busflotte aufgestockt und die Intervalle verdichtet habe, kommen nun wegen der starken Nachfrage und auf vielfachen Wunsch die Direktbusse zum Einsatz, so die ÖBB am Freitag in einer Aussendung.

Die Intervalle bleiben gleich: vier Minuten in der Hauptverkehrszeit, tagsüber im Fünf-Minuten-Takt. Jeder zweite Bus wird so wie bisher auch die Stationen Handelskai und Traisengasse anfahren.