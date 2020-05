Schanigarten muss weiter geschlossen bleiben

Die Mühlen des Wiener Beamtenapparats mahlen langsam: Bitte warten, heißt es weiter für den Schanigarten des Gasthauses Czaak in der Postgasse (Innere Stadt). „Ich war am Dienstag im Magistratischen Bezirksamt, doch die nötige Stellungnahme der MA 46 ist immer noch nicht da“, ärgert sich Wirt Peter Czaak. Dabei habe ihm am Freitag die zuständige Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou noch versichert, dass die Behörde am selben Tag alle offenen Stellungnahmen ausgeschickt habe ( der KURIER berichtete). Hintergrund: Aufgrund einer Umstellung der Regelungen für Schanigärten kam es heuer zu einem Rückstau bei den Genehmigungen.

Dass die Stellungnahme am Dienstag immer noch auf sich warten ließ, kann man im Büro Vassilakou nicht verstehen: „Wir bedauern die Verzögerung. Wir werden dafür sorgen, dass so etwas nicht mehr vorkommt.“