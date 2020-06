Schäfer Adolf biss seine Eva tot

"Dann kann für nichts garantiert werden", sagt Petrovic. "Die Hunde waren früher völlig sich selbst überlassen und wurden in einem Glashaus gehalten. Das ist verantwortungslos." Sie setzte alle Hebel in Bewegung, um die Abholung der Tiere am Mittwoch zu verhindern. Nach eigenen Aussagen verständigte sie sogar das Innenministe­rium. Ihr Haus nahm Kontakt mit dem Veterinäramt auf und wandte sich auch an das Büro der für Tierschutz zuständigen Stadträtin Ulli Sima ( SPÖ). "Wir unterstützen Petrovic in der Frage völlig", heißt es aus Simas Büro. "Unsere Abteilungen haben umgehend ein Beschlagnahmeverfahren eingeleitet." Vorerst ist eine Abholung somit verhindert. Doch das UVS-Verfahren läuft weiter. Petrovic: "Ich bin sehr froh über das entschlossene Handeln der Stadträtin."