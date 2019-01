Schädlingsbekämpfung ging schief: 20 Menschen mussten ins Spital

Mit Heißnebel verbreitet

Die Berufsfeuerwehr musste das Gebäude evakuieren. Experten suchten sofort nach der Ursache und fanden heraus, dass Schadstoffe in einem Lokal im Erdgeschoß des Gebäudes in die Büroräumlichkeiten gelangten. Dort wurde am Sonntag Schädlingsbekämpfungsmittel über Heißnebelverfahren eingesetzt. "Der Schadstoff verbreitete sich über hauseigene Technikschächte bis in die Büroräume im vierten Stock. Das Gebäude wurde mit Hochleistungslüftern durchlüftet", schildert Huber.

Die 20 Personen wurden zuerst von Sanitäter untersucht, danach zur Abklärung in verschiedene Krankenhäuser gebracht, um Folgeerkrankungen der Lunge ausschließen zu können. Eine Putzfrau hatte zuerst über die Symptome geklat, war einfach nach Hause gegangen. Ein Rettungsteam holte auch sie ab und brachte die Frau ebenfalls ins Krankenhaus. Neben dem Katastrophenzug der Berufsrettung Wien waren sechs Rettungswagen weiterer Organisationen im Einsatz.